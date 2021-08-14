Дибала выдвинул условие «Ювентусу» по новому контракту

Туринский «Ювентус» ведет переговорный процесс с аргентинским нападающим Паулой Дибалой на предмет нового трудового соглашения.

Согласно сведениям журналиста Николо Скиры, стороны в ближайшие часы проведут очередную встречу. Аргентинец готов подписать новый договор, если «старая синьора» выполнит его требования по зарплате. Дибала хочет получать десять миллионов евро в год. «Старая синьора» предлагает 8,5 миллиона плюс бонусные выплаты.

Если стороны найдут компромисс, контракт будет пролонгирован до лета 2025 года. Действующий договор истекает по окончании следующего сезона.