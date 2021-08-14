Клубы Серии А интересуются украинским нападающим

Украинский форвард Владислав Супряга, выступающий на родине за киевское «Динамо», может продолжить карьеру в итальянском чемпионате. Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки ди Марцио.

Интерес к 21-летнему футболисту проявляют генуэзская «Сампдория» и «Болонья». Клубы рассматривают варианты аренды нападающего на сезон.

Согласно оценке портала transfermarkt, стоимость Супряги составляет шесть миллионов евро. Контракт форварда с «Динамо» рассчитан до конца 2025 года.

В сезоне-2020/2021 Владислав сыграл 17 матчей в УПЛ, забил два гола и сделал результативную передачу.