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Италия. Серия А

Клубы Серии А интересуются украинским нападающим

14 Августа 2021 • 10:15 Комментировать (2)
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Украинский форвард Владислав Супряга, выступающий на родине за киевское «Динамо», может продолжить карьеру в итальянском чемпионате. Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки ди Марцио.

Интерес к 21-летнему футболисту проявляют генуэзская «Сампдория» и «Болонья». Клубы рассматривают варианты аренды нападающего на сезон.

Согласно оценке портала transfermarkt, стоимость Супряги составляет шесть миллионов евро. Контракт форварда с «Динамо» рассчитан до конца 2025 года.

В сезоне-2020/2021 Владислав сыграл 17 матчей в УПЛ, забил два гола и сделал результативную передачу.

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Болонья Сампдория Владислав Супряга Трансферы футбола - лето 2021
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