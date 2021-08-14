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Италия. Серия А

«ПСЖ» готовит очередной громкий трансфер

14 Августа 2021 • 09:59 Комментировать (3)
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Руководство «ПСЖ» планирует подписать еще одного футболиста в текущее трансферное окно. По сообщениям Corriere dello Sport, французский гранд по-прежнему заинтересован в сенегальском защитнике Калиду Кулибали, правами на которого владеет «Наполи».

Парижане рассматривают африканца в качестве альтернативы испанцу Серхио Рамосу, выбывшему из строя из-за повреждения. Сумма потенциального трансфера Кулибали оценивается в 50 миллионов евро.

30-летний игрок защищает цвета неаполитанского коллектива с 2014 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2022/2023.

Напомним, что «ПСЖ» этим летом серьезно усилился. Ряды клуба пополнили Джанлуиджи Доннарумма, Серхио Рамос, Ашраф Хакими, Джоджиньо Вейналдум и Лионель Месси.

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ПСЖ Калиду Кулибали Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
14 Августа 2021 в 11:08
любопытно )) очень ждут люди выступления ПСЖ )) я смотрел матч их дебютный с труа )) ПСЖ в том матче еле выстоял , правда много ведущих игроков не было , но по игре полный хаос , как всегда у почетино .
Zenituwka
14 Августа 2021 в 11:01
Если после всех трансферов, ПСЖ не выйграет лч, буду угарать над ними как над МС)) Той же дорогой пока идут.
Beorn_n
14 Августа 2021 в 10:09
Это не серьезное усиление)
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