«ПСЖ» готовит очередной громкий трансфер

Руководство «ПСЖ» планирует подписать еще одного футболиста в текущее трансферное окно. По сообщениям Corriere dello Sport, французский гранд по-прежнему заинтересован в сенегальском защитнике Калиду Кулибали, правами на которого владеет «Наполи».

Парижане рассматривают африканца в качестве альтернативы испанцу Серхио Рамосу, выбывшему из строя из-за повреждения. Сумма потенциального трансфера Кулибали оценивается в 50 миллионов евро.

30-летний игрок защищает цвета неаполитанского коллектива с 2014 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2022/2023.

Напомним, что «ПСЖ» этим летом серьезно усилился. Ряды клуба пополнили Джанлуиджи Доннарумма, Серхио Рамос, Ашраф Хакими, Джоджиньо Вейналдум и Лионель Месси.