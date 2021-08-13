Де Росси: «Я готов к работе главным тренером»

Бывший полузащитник «Ромы» Даниэле де Росси заявил, что готов стать главным тренером. Экс-футболист решил покинуть тренерский штаб сборной Италии, чтобы начать самостоятельную карьеру.

«Мне нравилось работать в сборной Италии. Евро - это незабываемый опыт, однако сейчас я хочу стать главным тренером. Это может показаться странным, так как мне всего 38 лет и у меня совершенно нет опыта, но я чувствую, что готов для этого. У меня нет цели возглавить «Рому». К тому же, такой шанс ещё нужно заслужить», - цитирует итальянца La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что де Росси выступал за «Рому» на протяжении 17 лет. В составе римского клуба полузащитник сыграл 616 матчей, в которых забил 63 гола и отдал 56 результативных передач. Также он играл за аргентинский «Бока Хуниорс».