Источник сетевого издания «Евро-Футбол.ру» сообщает, что российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не покинет команду этим летом.

Ранее в Италии сообщалось, что Джан Пьеро Гасперини заинтересован в трансфере Жереми Бога из «Сассуоло», и в случае его осуществления, Миранчук может покинуть клуб. На деле это не так, «Аталанта» на данный момент не рассматривает возможность подписания ивуарийца.

В любом случае, даже если «бергамаски» подпишут игрока в атаку, Миранчук никуда не перейдет. Главный тренер рассчитывает на Алексея и полагает, что в следующем сезоне он может стать одним из определяющих игроков команды.

В прошлом сезоне Серии А 25-летний россиянин сыграл 25 матчей, забил четыре гола и сделал два ассиста.