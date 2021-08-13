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Италия. Серия А

В «Аталанте» определились с будущим Миранчука эксклюзив

13 Августа 2021 • 13:53 Комментировать (1)
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Источник сетевого издания «Евро-Футбол.ру» сообщает, что российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не покинет команду этим летом.

Ранее в Италии сообщалось, что Джан Пьеро Гасперини заинтересован в трансфере Жереми Бога из «Сассуоло», и в случае его осуществления, Миранчук может покинуть клуб. На деле это не так, «Аталанта» на данный момент не рассматривает возможность подписания ивуарийца.

В любом случае, даже если «бергамаски» подпишут игрока в атаку, Миранчук никуда не перейдет. Главный тренер рассчитывает на Алексея и полагает, что в следующем сезоне он может стать одним из определяющих игроков команды.

В прошлом сезоне Серии А 25-летний россиянин сыграл 25 матчей, забил четыре гола и сделал два ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук
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Комментарии (1)
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Kalibr
13 Августа 2021 в 14:40
Да всем понятно, что он не уровень Бергамо, вали обратно в РПЛ.
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