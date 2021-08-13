Куадрадо в шаге от нового контракта с «Ювентусом»

Колумбиец Хуан Куадрадо близок к подписанию нового трудового договора с туринским «Ювентусом». Стороны вышли на финальную стадию переговоров, утверждает инсайдер Николо Скира в своем твиттер-аккаунте.

Новое соглашение полузащитника со «старой синьорой» будет рассчитано до середины 2023 года. Действующий контракт истекает по окончании сезона-2021/2022.

Цвета туринского коллектива Куадрадо защищает с 2017 года. В прошлом сезоне чемпионата Италии колумбиец принял участие в 30 поединках, записав на свой счет два забитых мяча и десять голевых передач. При этом Хуан получил девять желтых карточек и один раз был удален.