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Италия. Серия А

Куадрадо в шаге от нового контракта с «Ювентусом»

13 Августа 2021 • 09:55 Комментировать
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Колумбиец Хуан Куадрадо близок к подписанию нового трудового договора с туринским «Ювентусом». Стороны вышли на финальную стадию переговоров, утверждает инсайдер Николо Скира в своем твиттер-аккаунте.

Новое соглашение полузащитника со «старой синьорой» будет рассчитано до середины 2023 года. Действующий контракт истекает по окончании сезона-2021/2022.

Цвета туринского коллектива Куадрадо защищает с 2017 года. В прошлом сезоне чемпионата Италии колумбиец принял участие в 30 поединках, записав на свой счет два забитых мяча и десять голевых передач. При этом Хуан получил девять желтых карточек и один раз был удален.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Хуан Куадрадо
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