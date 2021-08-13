«Наполи» повесил ценник на Инсинье

Атакующий полузащитник Лоренцо Инсинье может сменить клубную прописку до закрытия летнего трансферного окна. Об этом рапортуют журналисты Sky Sport Italia.

«Наполи», владеющий правами на Инсинье, готов расстаться с игроком, если получит предложение в размере 25 миллионов евро. Такая сумма обусловлена тем, что у футболиста истекает контракт следующим летом. Боссы неаполитанского клуба хотят продать Лоренцо сейчас, чтобы не потерять его бесплатно.

Среди возможных вариантом продолжения карьеры 30-летнего вингера называются «Эвертон» и миланский «Интер».

Инсинье - воспитанник «Наполи». За первую команду он играет с 2012 года. В прошлом сезоне Серии А полузащитник провел 35 матчей, забил 19 голов и сделал семь ассистов.