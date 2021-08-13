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Италия. Серия А

«Наполи» повесил ценник на Инсинье

13 Августа 2021 • 09:32 Комментировать
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Атакующий полузащитник Лоренцо Инсинье может сменить клубную прописку до закрытия летнего трансферного окна. Об этом рапортуют журналисты Sky Sport Italia.

«Наполи», владеющий правами на Инсинье, готов расстаться с игроком, если получит предложение в размере 25 миллионов евро. Такая сумма обусловлена тем, что у футболиста истекает контракт следующим летом. Боссы неаполитанского клуба хотят продать Лоренцо сейчас, чтобы не потерять его бесплатно.

Среди возможных вариантом продолжения карьеры 30-летнего вингера называются «Эвертон» и миланский «Интер».

Инсинье - воспитанник «Наполи». За первую команду он играет с 2012 года. В прошлом сезоне Серии А полузащитник провел 35 матчей, забил 19 голов и сделал семь ассистов.

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Наполи Лоренцо Инсинье Трансферы футбола - лето 2021
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