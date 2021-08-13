«Интер» договаривается с Брозовичем о новом контракте

Руководство миланского «Интера» продолжает обсуждать с агентом полузащитника Марсело Брозовича пролонгацию сотрудничества. Согласно сведениям инсайдера Николо Скиры, стороны могут продлить договор на три года.

Хорват хотел бы остаться в стане «нерадзурри», но при этом требует повышения оклада до шести миллионов евро. В настоящий момент он зарабатывает порядка 3,8 миллиона в год.

В составе миланского коллектива Марсело выступает на протяжении шести лет. Действующее соглашение игрока рассчитано до середины следующего года.

По итогам прошлого сезона Брозович вместе с «Интером» стал чемпионом Серии А.