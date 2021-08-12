Голландский защитник «Аталанты» Ханс Хатебур может оказаться вне игры на 2-3 месяца. Игрок был вынужден покинуть сегодняшнюю тренировку с командой из-за дискомфорта в области плюсневой кости левой ноги. Об этом сообщает Football Italia.

По данным источника, если футболисту потребуется операция, на восстановление может потребоваться от двух до трёх месяцев. Если же удастся обойтись без хирургического вмешательства, восстановление может быть более скорым.

27-летний Хатебур присоединился к «Аталанте» в 2017 году. С того времени голландец провел за бергамасков 164 поединка во всех турнирах, и выигрывал в их составе бронзовые медали итальянского чемпионата на протяжении трёх сезонов подряд.