Петрачи: «Джеко сложно заменить»

Бывший спортивный директор римской «Ромы» Джанлука Петрачи высказался о гряущей продаже клубом боснийского нападающего Эдина Джеко в миланский «Интер».

«Когда я пришел в «Рому», он был доступен для трансфера. Я связался с настоящим профессионалом, образцовым человеком. Я считаю экстраординарным футболистом», - сказал Петрачи в интервью Sky Sport Italia.

«Сегодня «Рома» прощается с ним. Я желаю ему всего наилучшего в дальнейшем, его будет сложно заменить», - добавил бывший сотрудник «волков».

Трансфер Эдина Джеко в «Интер» практически завершен. Босниец должен стать преемником бельгийского форварда Ромелу Лукаку, уходящего в «Челси»,