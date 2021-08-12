Таккинарди считает, что Кьеза может выиграть «Золотой мяч» в течение четырёх лет

Известный в прошлом полузащитник Алессио Таккинарди, защищавший цвета «Ювентуса» и «Вильярреала», среди других клубов, высказался об игроке средней линии туринского клуба – Федерико Кьезе.

«Для Кьезы очень сложно будет оправдывать ожидания. Я слышал, через 3-4 года он может стать обладателем «Золотого мяча», я с этим соглашусь», - сказал Таккинарди в интервью Football Italia.

«В прошлом сезоне и на Евро Кьеза познал, что такое стоять в одном ряду с лучшими. Думаю, в этом году Аллегри, который всегда был чемпионом, поможет ему стать ещё ближе», - добавил Таккинарди.

Федерико Кьеза на летнем чемпионате Европы стал обладателем трофея вместе со сборной Италии. Команда Роберто Манчини обыграла англичан в серии послематчевых пенальти.