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Италия. Серия А

Роналду может стать одноклубником Месси в 2022 году

12 Августа 2021 • 11:15 Комментировать (4)
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Звезда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в чемпионате Франции. По сообщениям AS, в приглашении португальского бомбардира заинтересованы боссы «ПСЖ».

Парижский гранд планирует пригласить 36-летнего бомбардира на место Килиана Мбаппе. 22-летний француз отказывается продлевать контракт и хочет перейти в мадридский «Реал». В «ПСЖ» считают, что Роналду сможет восполнить потерю Мбаппе.

Французский клуб планирует оформить трансфер Криштиану следующим летом, когда игрок станет свободным агентом. Стороны могут подписать двухлетний договор.

Если трансфер состоится, то в атаке «ПСЖ» сформируется атакующее трио Неймар - Роналду - Месси.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду ПСЖ Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
Spirit
12 Августа 2021 в 13:00
Месси будет против)) Зассыт играть с Роналду))
White_Shark
12 Августа 2021 в 11:41
Этого никогда не произойдет по одной простой причине - нереальное самолюбие Роналду никогда не позволит ему играть в одной команде с тем, кто сильнее его.
ARTUR
12 Августа 2021 в 11:29
что он курит ... ?? зачем эти глюки выносить на публику ))
Dimonorunov
12 Августа 2021 в 11:20
За деньги поп в ПСЖ пойдет и спляшет
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