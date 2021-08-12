Роналду может стать одноклубником Месси в 2022 году

Звезда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в чемпионате Франции. По сообщениям AS, в приглашении португальского бомбардира заинтересованы боссы «ПСЖ».

Парижский гранд планирует пригласить 36-летнего бомбардира на место Килиана Мбаппе. 22-летний француз отказывается продлевать контракт и хочет перейти в мадридский «Реал». В «ПСЖ» считают, что Роналду сможет восполнить потерю Мбаппе.

Французский клуб планирует оформить трансфер Криштиану следующим летом, когда игрок станет свободным агентом. Стороны могут подписать двухлетний договор.

Если трансфер состоится, то в атаке «ПСЖ» сформируется атакующее трио Неймар - Роналду - Месси.