В конце текущего года планируется выход биографического фильма о нападающем Златане Ибрагимовиче - «Я - Златан». Компания Capella Film презентовала премьеру российского трейлера.

В фильме будет рассказана история шведского футболиста, который благодаря усердию и таланту стал кумиром многих болельщиков. В картине покажут, как Златан делал первые шаги в футболе и в итоге поднялся на вершину футбольного олимпа.

В роли Ибрагимовича выступят два актера: один сыграет футболиста в возрасте 11-13 лет, а другой - в возрасте 17-23 лет. В российский прокат картина выйдет грядущей зимой, точная дата станет известна позже.

На протяжении своей карьеры Златан поиграл за такие известные клубы, как «Интер», «Милан», «Барселона», «Ювентус».