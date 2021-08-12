Дибала продвинулся в переговорах с «Ювентусом»

Форвард Пауло Дибала ведет переговоры с представителями туринского «Ювентуса» о пролонгации сотрудничества, рапортует Goal.com.

По данным источника, агенту аргентинского футболиста удалось достичь определенного прогресса в переговорах со «старой синьорой». Вполне вероятно, что в скором времени стороны подпишут новое соглашение.

Согласно условиям нового контракта, заработная плата Пауло будет увеличена с семи миллионов евро до восьми-девяти миллионов. Новый контракт будет рассчитан на четыре года.

В минувшем сезоне Серии А 27-летний нападающий сыграл 20 матчей, забил четыре гола и отдал три ассиста.