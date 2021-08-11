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Италия. Серия А

​Фанаты «Интера» считают, что клуб их испугался

11 Августа 2021 • 18:44 Комментировать (1)
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В субботу, 14 августа, «Интер» проведёт товарищеский матч против украинского «Динамо». Встреча пройдёт в Монце без зрителей на трибунах. Фанаты миланского клуба в социальных сетях активно пишут о том, что клуб их испугался, поэтому и принял решение играть без зрителей.

Ранее фанаты «Интера» оскорбляли руководителей клуба во время товарищеского матча против «Пармы». Болельщики выкрикивали ругательства в адрес президента и даже размахивали купюрами. Таким образом фанаты протестовали против продажи нападающего Ромелу Лукаку.

Добавим, что «Интер» является чемпионом Италии.

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Интер Милан
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