​Агент Дибалы приехал в штаб-квартиру «Ювентуса» на переговоры

Переговоры между «Ювентусом» и Пауло Дибалой по поводу нового контракта продолжаются. Журналист Goal.com Ромео Агрести опубликовал в «Инстаграме» видео, на котором видно, как агент Дибалы Хорхе Антун прибыл в штаб-квартиру туринского клуба.

Действующий контракт Пауло Дибалы с «Ювентусом» рассчитан до конца сезона 2021/2022. Аргентинец играет за «старую синьору» с лета 2015 года после перехода из «Палермо». За туринский клуб Дибала провёл 254 матча, в которых забил 100 голов и отдал 41 результативный пас на партнёра.

Для «Ювентуса» чемпионат Италии стартует 22 августа. В этот день команда Массимилиано Аллегри сыграет на выезде против «Удинезе».