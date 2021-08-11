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Италия. Серия А

Клуб Серии А предложил контракт Мустафи

11 Августа 2021 • 09:36 Комментировать
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Экс-защитник гельзенкирхенского «Шальке» и лондонского «Арсенала» Шкодран Мустафи, который сейчас пребывает в статусе свободного агента, может продолжить карьеру в итальянском чемпионате, сообщает в твиттер-аккаунте инсайдер Николо Скира.

Переговоры с немецким футболистом ведет руководство «Дженоа». Генуэзский клуб предлагает 29-летнему игроку контракт на четыре года.

Вторую половину прошлого сезона Шкодран провел за «Шальке». Защитник принял участие в 13 матчах Бундеслиги, забил один гол и получил желтую карточку.

По итогам прошлого сезона «Дженоа» финишировал на 11 месте в турнирной таблице Серии А.

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Дженоа Шкодран Мустафи Трансферы футбола - лето 2021
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