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Италия. Серия А

Джеко перейдёт в «Интер»

11 Августа 2021 • 00:49 Комментировать
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Нападающий «Ромы» Эдин Джеко скоро может перейти в миланский «Интер», пишет в «Твиттере» журналист Николо Скира.

Трансфер боснийского нападающего должен быть завершен в ближайшие два дня. Сообщается, что контракт будет рассчитан до 2023 года. Вероятнее всего, 35-летний футболист возьмет себе 9-й номер, который пока числится за Ромелу Лукаку, чей переход в «Челси» скоро должен состояться.

Эдин Джеко выступал в составе «Ромы» с 2016 года, до этого отыграв за римлян сезон в аренде. В общей сложности босниец провел в майке «джаллоросси» 260 матчей, забил 119 голов и сделал 55 результативных передач.

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Рома Интер Милан Эдин Джеко Трансферы футбола - лето 2021
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