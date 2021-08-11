Джеко перейдёт в «Интер»

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко скоро может перейти в миланский «Интер», пишет в «Твиттере» журналист Николо Скира.

Трансфер боснийского нападающего должен быть завершен в ближайшие два дня. Сообщается, что контракт будет рассчитан до 2023 года. Вероятнее всего, 35-летний футболист возьмет себе 9-й номер, который пока числится за Ромелу Лукаку, чей переход в «Челси» скоро должен состояться.

Эдин Джеко выступал в составе «Ромы» с 2016 года, до этого отыграв за римлян сезон в аренде. В общей сложности босниец провел в майке «джаллоросси» 260 матчей, забил 119 голов и сделал 55 результативных передач.