Бонуччи рассказал об амбициях «Ювентуса» на новый сезон

Защитник сборной Италии и туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рассказал об амбициях своего клуба на новый сезон.

«Мы хотим вернуть домой «скудетто», нет причин скрывать этого», - сказал Бонуччи в интервью La Gazzetta dello Sport.

«У нас как у футболистов «Ювентуса», должны быть наивысшие цели. Моя личная цель – продолжить успех сборной Италии в «Ювентусе», - добавил защитник.

На летнем чемпионате Европы Леонардо Бонуччи стал обладателем трофея со сборной Италии. Команда обыграла англичан в серии послематчевых ударов с одиннадцатиметровой отметки.

Новый сезон «Ювентус» начнет выездным поединком против «Удинезе».