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Италия. Серия А

Бонуччи рассказал об амбициях «Ювентуса» на новый сезон

10 Августа 2021 • 15:54 Комментировать (1)
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Защитник сборной Италии и туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рассказал об амбициях своего клуба на новый сезон.

«Мы хотим вернуть домой «скудетто», нет причин скрывать этого», - сказал Бонуччи в интервью La Gazzetta dello Sport.

«У нас как у футболистов «Ювентуса», должны быть наивысшие цели. Моя личная цель – продолжить успех сборной Италии в «Ювентусе», - добавил защитник.

На летнем чемпионате Европы Леонардо Бонуччи стал обладателем трофея со сборной Италии. Команда обыграла англичан в серии послематчевых ударов с одиннадцатиметровой отметки.

Новый сезон «Ювентус» начнет выездным поединком против «Удинезе».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Сборная Италии Леонардо Бонуччи
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
10 Августа 2021 в 16:03
Главное, чтобы ваши амбиции опять не разрушил попрыгунчик в стенке и любитель метаний капитанских повязок... Хе-хе-хе...
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