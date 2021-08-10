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Италия. Серия А

Тухель прокомментировал грядущий трансфер Лукаку

10 Августа 2021 • 14:09 Комментировать
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Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель прокомментировал приближающийся переход в клуб бельгийского нападающего Ромелу Лукаку из миланского «Интера».

«Лукаку - это такой нападающий, который любит играть спиной к воротам соперника, форварда такого профиля у нас ещё нет, поэтому мы такого и искали», - сказал Тухель в интервью Sky Sport UK.

Ранее сообщалось, что трансфер Ромелу Лукаку из «Интера» в «Челси» близится к завершению. Сумма сделки будет равна 115 миллионам евро.

В «Интере» Ромелу Лукаку отыграл два сезона, проведя 95 матчей и забив 64 гола при 16 голевых передачах. В прошлом сезоне бельгиец стал чемпионом Италии в составе «нерадзурри».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Ромелу Лукаку Томас Тухель Трансферы футбола - лето 2021
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