Болельщики миланского «Интера» продолжают проявлять негодование в связи с решениями руководства клуба. Ожидается, что в ближайшее время «нерадзурри» продадут в лондонский «Челси» нападающего Ромелу Лукаку.

Фанаты миланской команды вывесили баннер с надписью «Вы оторвали нам яйца» возле граффити с изображением бельгийского футболиста.

О возвращении Лукаку в «Челси» будет объявлено на этой неделе. Сумма сделки оценивается в 115 миллионов евро.

Ранее «Интер» продал защитника Ашрафа Хакими во французский «ПСЖ», а также расстался с главным тренером Антонио Конте, под руководством которого клуб впервые за долгое время выиграл скудетто.

"You've all broken our balls". Curva Nord with a clear message. They have their graffiti next to the Lukaku Murales and didn't appreciate his move. Photo from @marifcinter pic.twitter.com/kXr53NpCS7