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Италия. Серия А

«Вы оторвали нам яйца»: фанаты «Интера» недовольны уходом Лукаку фото

10 Августа 2021 • 12:27 Комментировать
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Болельщики миланского «Интера» продолжают проявлять негодование в связи с решениями руководства клуба. Ожидается, что в ближайшее время «нерадзурри» продадут в лондонский «Челси» нападающего Ромелу Лукаку.

Фанаты миланской команды вывесили баннер с надписью «Вы оторвали нам яйца» возле граффити с изображением бельгийского футболиста.

О возвращении Лукаку в «Челси» будет объявлено на этой неделе. Сумма сделки оценивается в 115 миллионов евро.

Ранее «Интер» продал защитника Ашрафа Хакими во французский «ПСЖ», а также расстался с главным тренером Антонио Конте, под руководством которого клуб впервые за долгое время выиграл скудетто.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ромелу Лукаку
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