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Италия. Серия А

Ибрагимович пропустит старт сезона в Серии А

10 Августа 2021 • 12:14 Комментировать
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«Милан» не сможет рассчитывать на помощь шведского форварда Златана Ибрагимовича на старте нового сезона чемпионата Италии, утверждает Gazzetta dello Sport.

По данным журналистов, опытный бомбардир по-прежнему занимается по индивидуальной программе и далек от возвращения в общую группу.

Златан выбыл из строя из-за повреждения колена, полученного в поединке против туринского «Ювентуса» в мае. Из-за этой травмы шведу пришлось прибегнуть к вмешательству хирургов.

В первом туре Серии А «россонери» на выезде сыграют с «Сампдорией». Встреча пройдет в понедельник, 23 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович
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