Ибрагимович пропустит старт сезона в Серии А

«Милан» не сможет рассчитывать на помощь шведского форварда Златана Ибрагимовича на старте нового сезона чемпионата Италии, утверждает Gazzetta dello Sport.

По данным журналистов, опытный бомбардир по-прежнему занимается по индивидуальной программе и далек от возвращения в общую группу.

Златан выбыл из строя из-за повреждения колена, полученного в поединке против туринского «Ювентуса» в мае. Из-за этой травмы шведу пришлось прибегнуть к вмешательству хирургов.

В первом туре Серии А «россонери» на выезде сыграют с «Сампдорией». Встреча пройдет в понедельник, 23 августа.