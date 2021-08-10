«Наполи» не получал предложений по Инсинье

Атакующий полузащитник Лоренцо Инсинье не покинет «Наполи» в текущее трансферное окно. Как стало известно Corriere della Sera, неаполитанский клуб не получал предложений по продаже 30-летнего вингера.

Действующий контракт Лоренцо рассчитан до лета 2022 года. Переговоры между сторонами о новом соглашении зашли в тупик. Вероятнее всего, вингер проведет следующий сезон в Неаполе, после чего покинет клуб на правах свободного агента.

Инсинье является воспитанником академии «Наполи». За первую команду он выступает с 2012 года.

В минувшем розыгрыше Серии А Лоренцо провел 35 поединков, забил 19 мячей и отдал семь ассистов.