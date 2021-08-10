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Италия. Серия А

Фанаты «Интера»: «Лукаку был одним из нас, но погнался за деньгами»

10 Августа 2021 • 09:07 Комментировать
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Фанаты миланского «Интера», которые входят в объединение Curva Nord, высказались насчет перехода ведущего форварда команды Ромелу Лукаку в лондонский «Челси».

«От Лукаку мы ждали более достойного поведения. Ромелу был одним из нас, но вышло так, что он погнался за деньгами. Жадность не окупается, но мы все равно желаем ему всего самого лучшего», - передает слова болельщиков Getfootballnewsitaly.

Ранее сообщалось, что бельгийский бомбардир проходит медицинское обследование в английском клубе. Сумма трансфера оценивается в 115 миллионов евро.

Ранее «Интер» расстался с защитником Ашрафом Хакими и главным тренером Антонио Конте.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ромелу Лукаку
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