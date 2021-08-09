Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 229 Комментарии
💡 Новая версия сайта Олимпиада: медали
Италия. Серия А

«Милан» сделал предложение о покупке полузащитника «Бордо»

09 Августа 2021 • 20:54 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

«Милан» сделал предложение о покупке полузащитника «Бордо» Ясина Адли, пишет L'Equipe.

По информации издания, итальянский клуб готов отдать за 21-летнего француза 10 миллионов евро. Его контракт с жирондинцами истекает летом 2023 года. Адли может стать уже третьим футболистом из Лиги 1, которого подписывает «Милан». Ранее к итальянскому клубу присоединился голкипер «Лилля» Майк Меньян и защитник «Монако» Фоде Балло-Туре.

Ясин Адли является воспитанником «ПСЖ», откуда он в январе 2019 перебрался в «Бордо». В прошедшем сезоне французского чемпионата полузащитник провел 35 матчей, в которых забил два мяча и сделал пять голевых передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Бордо Ясин Адли Трансферы футбола - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Августа
20:54 · Италия. Серия А
«Милан» сделал предложение о покупке полузащитника «Бордо»
19:32 · Италия. Серия А
«Интер» сделал выгодное предложение защитнику ПСВ
19:19 · Англия. Премьер-лига
​Моуринью попросил «Рому» подписать Абрахама слухи
17:23 · Чемпионат Европы 2020
Пьянич близок к возвращению в «Ювентус» 1
15:56 · Англия. Премьер-лига
​Лукаку проходит медицинское обследование в Милане
15:55 · Италия. Серия А
«Милан» интересуется Флоренци
15:00 · Италия. Серия А
«Интер» согласовал контракт с Джеко 1
12:57 · Италия. Серия А
Влахович готов продлить контракт с «Фиорентиной»
08:35 · Италия. Серия А
Пьянич готов потерять 20% зарплаты ради трансфера в «Ювентус»
08:29 · Италия. Серия А
«Рома» нашла замену Джеко в чемпионате Испании 1
00:33 · Италия. Серия А
«Барселона» разгромила «Ювентус» в Кубке Гампера 14
08 Августа
22:25 · Италия. Серия А
«Интер» согласовал с «Лацио» трансфер Корреа
19:29 · Италия. Серия А
Фанаты «Интера» готовятся протестовать против руководства
19:13 · Россия. Премьер-лига
Азмун может стать преемником Джеко в «Роме» 1
19:03 · Италия. Серия А
«Специя» объявила об аренде экс-игрока «Шахтера»
Все новости
Рекомендуем
 