«Милан» сделал предложение о покупке полузащитника «Бордо» Ясина Адли, пишет L'Equipe.

По информации издания, итальянский клуб готов отдать за 21-летнего француза 10 миллионов евро. Его контракт с жирондинцами истекает летом 2023 года. Адли может стать уже третьим футболистом из Лиги 1, которого подписывает «Милан». Ранее к итальянскому клубу присоединился голкипер «Лилля» Майк Меньян и защитник «Монако» Фоде Балло-Туре.

Ясин Адли является воспитанником «ПСЖ», откуда он в январе 2019 перебрался в «Бордо». В прошедшем сезоне французского чемпионата полузащитник провел 35 матчей, в которых забил два мяча и сделал пять голевых передач.