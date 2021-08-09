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Италия. Серия А

«Милан» интересуется Флоренци

09 Августа 2021 • 15:55 Комментировать
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Защитник «Ромы» Алессандро Флоренци может продолжить карьеру в «Милане», передаёт Football Italia. Сообщается, что миланцы уже связалось с руководством римского клуба, чтобы обсудить возможный трансфер.

В «Милане» хотят взять защитника в аренду с правом последующего выкупа. Ранее отмечалось, что главный тренер римлян Жозе Моуринью на игрока не рассчитывает, поэтому в клубе готовы расстаться с ним.

Напомним, что Флоренци является воспитанником «Ромы». Последние два сезона он провёл в аренде, выступая за «Валенсию» и «ПСЖ». Также он был в заявке сборной Италии на победном Евро-2020, где сыграл два матча, включая финал.

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Рома Милан Алессандро Флоренци Трансферы футбола - лето 2021
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