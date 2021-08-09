«Милан» интересуется Флоренци

Защитник «Ромы» Алессандро Флоренци может продолжить карьеру в «Милане», передаёт Football Italia. Сообщается, что миланцы уже связалось с руководством римского клуба, чтобы обсудить возможный трансфер.

В «Милане» хотят взять защитника в аренду с правом последующего выкупа. Ранее отмечалось, что главный тренер римлян Жозе Моуринью на игрока не рассчитывает, поэтому в клубе готовы расстаться с ним.

Напомним, что Флоренци является воспитанником «Ромы». Последние два сезона он провёл в аренде, выступая за «Валенсию» и «ПСЖ». Также он был в заявке сборной Италии на победном Евро-2020, где сыграл два матча, включая финал.