«Интер» согласовал контракт с Джеко

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко близок к переходу в «Интер», передаёт журналист Фабрицио Романо. Сообщается, что игрок уже согласовал контракт с миланским клубом, который будет рассчитано до 2023 года.

О переходе будет объявлено, когда римский клуб найдёт замену боснийцу. Также источник отмечает, что нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес останется в клубе, так как его хотят сохранить после продажи Лукаку.

Напомним, что Джеко стал игроком «Ромы» в 2016 году, перейдя из «Манчестер Сити» за 11 миллионов евро. За это время он сыграл 260 матчей во всех турнирах, в которых забил 119 голов и отдал 55 результативных передач.