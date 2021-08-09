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Италия. Серия А

«Интер» согласовал контракт с Джеко

09 Августа 2021 • 15:00 Комментировать (1)
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Нападающий «Ромы» Эдин Джеко близок к переходу в «Интер», передаёт журналист Фабрицио Романо. Сообщается, что игрок уже согласовал контракт с миланским клубом, который будет рассчитано до 2023 года.

О переходе будет объявлено, когда римский клуб найдёт замену боснийцу. Также источник отмечает, что нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес останется в клубе, так как его хотят сохранить после продажи Лукаку.

Напомним, что Джеко стал игроком «Ромы» в 2016 году, перейдя из «Манчестер Сити» за 11 миллионов евро. За это время он сыграл 260 матчей во всех турнирах, в которых забил 119 голов и отдал 55 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Интер Милан Эдин Джеко Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
HG2017
09 Августа 2021 в 15:31
Был Милан клубом престарелых, теперь соседи..
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