Влахович готов продлить контракт с «Фиорентиной»

Форвард Душан Влахович, который является трансферной целью миланского «Интера» и лондонского «Тоттенхэма», может остаться в «Фиорентине». Об этом сообщает Football-Italia.

По данным итальянских журналистов, руководство «фиалок» предложило игроку новый трудовой договор с окладом три миллиона евро в год. Влахович принял это предложение, но пока не поставил подпись под новой сделкой.

Напомним, что «Интер» рассматривает Влаховича в качестве замены Ромелу Лукаку, а «Тоттенхэм» хотел пригласить серба на место Гарри Кейна.

В прошлом сезоне Серии А Душан провел 37 матчей, забил 21 гол и отдал три ассиста.