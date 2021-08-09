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Италия. Серия А

Влахович готов продлить контракт с «Фиорентиной»

09 Августа 2021 • 12:57 Комментировать
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Форвард Душан Влахович, который является трансферной целью миланского «Интера» и лондонского «Тоттенхэма», может остаться в «Фиорентине». Об этом сообщает Football-Italia.

По данным итальянских журналистов, руководство «фиалок» предложило игроку новый трудовой договор с окладом три миллиона евро в год. Влахович принял это предложение, но пока не поставил подпись под новой сделкой.

Напомним, что «Интер» рассматривает Влаховича в качестве замены Ромелу Лукаку, а «Тоттенхэм» хотел пригласить серба на место Гарри Кейна.

В прошлом сезоне Серии А Душан провел 37 матчей, забил 21 гол и отдал три ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Душан Влахович
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