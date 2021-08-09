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Италия. Серия А

«Рома» нашла замену Джеко в чемпионате Испании

09 Августа 2021 • 08:29 Комментировать (1)
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Боссы «Ромы» готовы выйти на трансферный рынок в случае расставания с опытным нападающим Эдином Джеко. Об этом рапортует инсайдер Николо Скира посредством своего твиттер-аккаунта.

Как стало известно журналисту, римский клуб обратил внимание на форварда сборной Швеции Александра Исака, ныне выступающего в испанской Примере за «Реал Сосьедад». «Волки» уже провели предварительные переговоры с представителями 21-летнего скандинава.

Стоит отметить, что Исак этим летом подписал новый долгосрочный трудовой договор с испанским клубом. Контракт рассчитан до середины 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Эдин Джеко Александр Исак Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Ale10JUFC
09 Августа 2021 в 09:47
За дешево его точно не отдадут, а самому Исаку лучше идти в Боруссию Д. , чем в Рому под Моуриньо.
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