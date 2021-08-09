«Рома» нашла замену Джеко в чемпионате Испании

Боссы «Ромы» готовы выйти на трансферный рынок в случае расставания с опытным нападающим Эдином Джеко. Об этом рапортует инсайдер Николо Скира посредством своего твиттер-аккаунта.

Как стало известно журналисту, римский клуб обратил внимание на форварда сборной Швеции Александра Исака, ныне выступающего в испанской Примере за «Реал Сосьедад». «Волки» уже провели предварительные переговоры с представителями 21-летнего скандинава.

Стоит отметить, что Исак этим летом подписал новый долгосрочный трудовой договор с испанским клубом. Контракт рассчитан до середины 2026 года.