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Италия. Серия А

«Барселона» разгромила «Ювентус» в Кубке Гампера

09 Августа 2021 • 00:33 Комментировать (1)
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«Барселона» провела традиционный предсезонный Кубок Жоана Гампера. На сей раз ее соперником в споре за трофей стал туринский «Ювентус» с Криштиану Роналду в составе. Однако встреча знаменитого португальца с его вечным соперником Лионеля Месси снова не состоялась по причине ухода последнего из клуба.

Что касается событий на поле, Мемфис Депай забил уже на третьей минуте, а Мартин Брайтвайт удвоил перевес в начале второго тайма. Точку на 90-й минуте поставил Рикард Пуч - 3:0.

Протокол игры  
Барселона 3:0 Ювентус
(1:0) Депай Мемфис 3'    
(2:0) Брайтвайт Мартин 57'    
(3:0) Пуч Рикард 90'    
Нето Мурара Дест Серджино   62' (Юмтити Самуэль (   62') Пике Херард Араухо Рональд   62' (Эмерсон Жуниор (   62') Альба Жорди   71' (Пуч Рикард (   71') Бускетс Серхио Гризманн Антуан   86' (Кольядо Алекс (   86') Роберто Серхи   71' (Alejandro Balde (   71') Демир Юсуф   62' (Гонсалес Нико (   62') Депай Мемфис Брайтвайт Мартин   78' (Манай Рей (   78')
Запасные: Гонсалес Николас Пенья Иньяки Пьянич Миралем Коутиньо Филиппе
Щесны Войцех   47' (Перин Маттиа (   47') Де Шильо Маттиа   80' (Де Винтер Кони (   80') Де Лихт Маттайс   61' (Бонуччи Леонардо (   61') Алекс Сандро   46' (Данило Луис (   46') Ругани Даниэле   61' (Кьеллини Джорджо (   61') Ремзи Аарон   46' (Пеллегрини Лука (   46') Куадрадо Хуан   46' (Кулушевски Деян (   46') Бентанкур Родриго   46' (Кьеза Федерико (   46') Роналду Криштиану   46' (Маккенни Уэстон (   46') Мората Альваро   62' (Маркес Алехандро (   62') Бернардески Федерико   61' (Раноккья Филиппо (   61')
Запасные: Пинсольо Карло
08 августа.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Барселона
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Beorn_n
09 Августа 2021 в 01:07
Все ожидаемо. Аньели экономит на улучшениях.
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