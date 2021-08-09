«Барселона» разгромила «Ювентус» в Кубке Гампера

«Барселона» провела традиционный предсезонный Кубок Жоана Гампера. На сей раз ее соперником в споре за трофей стал туринский «Ювентус» с Криштиану Роналду в составе. Однако встреча знаменитого португальца с его вечным соперником Лионеля Месси снова не состоялась по причине ухода последнего из клуба.
Что касается событий на поле, Мемфис Депай забил уже на третьей минуте, а Мартин Брайтвайт удвоил перевес в начале второго тайма. Точку на 90-й минуте поставил Рикард Пуч - 3:0.
Протокол игры
|(1:0) Депай Мемфис 3'
|(2:0) Брайтвайт Мартин 57'
|(3:0) Пуч Рикард 90'
Нето Мурара • Дест Серджино 62' ( Юмтити Самуэль ( 62') • Пике Херард • Араухо Рональд 62' ( Эмерсон Жуниор ( 62') • Альба Жорди 71' ( Пуч Рикард ( 71') • Бускетс Серхио • Гризманн Антуан 86' ( Кольядо Алекс ( 86') • Роберто Серхи 71' ( Alejandro Balde ( 71') • Демир Юсуф 62' ( Гонсалес Нико ( 62') • Депай Мемфис • Брайтвайт Мартин 78' ( Манай Рей ( 78')
Запасные: Гонсалес Николас • Пенья Иньяки • Пьянич Миралем • Коутиньо Филиппе
Щесны Войцех 47' ( Перин Маттиа ( 47') • Де Шильо Маттиа 80' ( Де Винтер Кони ( 80') • Де Лихт Маттайс 61' ( Бонуччи Леонардо ( 61') • Алекс Сандро 46' ( Данило Луис ( 46') • Ругани Даниэле 61' ( Кьеллини Джорджо ( 61') • Ремзи Аарон 46' ( Пеллегрини Лука ( 46') • Куадрадо Хуан 46' ( Кулушевски Деян ( 46') • Бентанкур Родриго 46' ( Кьеза Федерико ( 46') • Роналду Криштиану 46' ( Маккенни Уэстон ( 46') • Мората Альваро 62' ( Маркес Алехандро ( 62') • Бернардески Федерико 61' ( Раноккья Филиппо ( 61')
Запасные: Пинсольо Карло
08 августа.