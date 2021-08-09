«Барселона» разгромила «Ювентус» в Кубке Гампера

«Барселона» провела традиционный предсезонный Кубок Жоана Гампера. На сей раз ее соперником в споре за трофей стал туринский «Ювентус» с Криштиану Роналду в составе. Однако встреча знаменитого португальца с его вечным соперником Лионеля Месси снова не состоялась по причине ухода последнего из клуба.

Что касается событий на поле, Мемфис Депай забил уже на третьей минуте, а Мартин Брайтвайт удвоил перевес в начале второго тайма. Точку на 90-й минуте поставил Рикард Пуч - 3:0.