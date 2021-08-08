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Италия. Серия А

Фанаты «Интера» готовятся протестовать против руководства

08 Августа 2021 • 19:29 Комментировать
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Фанаты миланского «Интера» готовы протестовать против руководства клуба. Об этом сообщает Tuttosport.

По данным источника, болельщики крайне недовольны действиями, предпринимаемыми боссами «Интера» этим летом. Клуб уже покинули марокканский защитник Ашраф Хакими и тренер Антонио Конте. В ближайшие дни ожидается официальное объявление об уходе бельгийского нападающего Ромелу Лукаку в лондонский «Челси».

Сегодня «Интер» в товарищеском поединке сыграет с «Пармой», в которую недавно вернулся легендарный вратарь Джанлуиджи Буффон. На матче, по данным источника, будут присутствовать болельщики миланского клуба, которые собираются протестовать против нынешнего владельца Стивена Чжана.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Парма Джанлуиджи Буффон Антонио Конте Ромелу Лукаку Ашраф Хакими Стивен Чжан
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