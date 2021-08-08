Фанаты «Интера» готовятся протестовать против руководства

Фанаты миланского «Интера» готовы протестовать против руководства клуба. Об этом сообщает Tuttosport.

По данным источника, болельщики крайне недовольны действиями, предпринимаемыми боссами «Интера» этим летом. Клуб уже покинули марокканский защитник Ашраф Хакими и тренер Антонио Конте. В ближайшие дни ожидается официальное объявление об уходе бельгийского нападающего Ромелу Лукаку в лондонский «Челси».

Сегодня «Интер» в товарищеском поединке сыграет с «Пармой», в которую недавно вернулся легендарный вратарь Джанлуиджи Буффон. На матче, по данным источника, будут присутствовать болельщики миланского клуба, которые собираются протестовать против нынешнего владельца Стивена Чжана.