«Специя» объявила об аренде экс-игрока «Шахтера»

Украинский полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко, ранее защищавший цвета донецкого «Шахтёра», перешел в «Специю» на правах аренды. Об этом официально заявили в «Специи» в официальном «Твиттере» клуба.

«Аталанта» приобрела полузащитника у «Шахтёра» за 600 тысяч евро зимой 2021 года, но за бергамасков футболист за вторую половину сезона отыграл всего три минуты. «Специя» договорилась с «Аталантой» об аренде до конца сезона 2021/22.

Виктор Коваленко имеет за своей спиной 31 матч за национальную команду Украины и является воспитанником «горняков».

Новый сезон в итальянской Серии А стартует 21 августа. В прошлом розыгрыше победителем оказался миланский «Интер».