Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 189 Комментарии
💡 Новая версия сайта Олимпиада: медали
Италия. Серия А

«Специя» объявила об аренде экс-игрока «Шахтера»

08 Августа 2021 • 19:03 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Украинский полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко, ранее защищавший цвета донецкого «Шахтёра», перешел в «Специю» на правах аренды. Об этом официально заявили в «Специи» в официальном «Твиттере» клуба.

«Аталанта» приобрела полузащитника у «Шахтёра» за 600 тысяч евро зимой 2021 года, но за бергамасков футболист за вторую половину сезона отыграл всего три минуты. «Специя» договорилась с «Аталантой» об аренде до конца сезона 2021/22.

Виктор Коваленко имеет за своей спиной 31 матч за национальную команду Украины и является воспитанником «горняков».

Новый сезон в итальянской Серии А стартует 21 августа. В прошлом розыгрыше победителем оказался миланский «Интер».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Шахтёр Донецк Специя Виктор Коваленко Трансферы футбола - лето 2021 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Августа
19:29 · Италия. Серия А
Фанаты «Интера» готовятся протестовать против руководства
19:13 · Россия. Премьер-лига
Азмун может стать преемником Джеко в «Роме»
19:03 · Италия. Серия А
«Специя» объявила об аренде экс-игрока «Шахтера»
18:34 · Англия. Премьер-лига
«Интер» рассматривает Марсьяля в качестве альтернативы Лукаку слухи
16:37 · Италия. Серия А
Агент развеял слухи о переходе Лаутаро Мартинеса в АПЛ
12:42 · Италия. Серия А
​«Милан» повысит зарплату Кьяеру
10:52 · Англия. Премьер-лига
​«Интер» хочет заменить Лукаку форвардом «Манчестер Юнайтед» 3 слухи
09:34 · Англия. Премьер-лига
Лукаку пройдёт обследование для «Челси» до конца дня 2
09:30 · Италия. Серия А
Моуринью удалили в товарищеском матче, Шомуродов забил в дебютном матче за «Рому»
00:49 · Италия. Серия А
Аллегри подтвердил, что Дибала не отправится с «Ювентусом» на матч Кубка Гампера
07 Августа
22:19 · Италия. Серия А
В Италии распространяли ложные слухи о том, что «Интер» близится к банкротству
22:01 · Англия. Премьер-лига
Ромеро дал первое интервью в новом клубе
21:32 · Италия. Серия А
«Интер» и «Рома» раздумывают над обменом защитниками слухи
21:08 · Италия. Серия А
Лукаку попросил «Интер» более не рассчитывать на него
20:21 · Италия. Серия А
Джеко может стать заменой Лукаку в «Интере» слухи
Все новости
Рекомендуем
 