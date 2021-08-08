Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 196 Комментарии
💡 Новая версия сайта Олимпиада: медали
Италия. Серия А

​«Милан» повысит зарплату Кьяеру

08 Августа 2021 • 12:42 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Действующий контракт защитника Симона Кьяера рассчитан до конца июня 2022 года, и «Милан» уже сейчас работает над продлением трудового соглашения. Как сообщает на своих страницах La Gazzetta dello Sport, «россонери» предлагают Кьяеру контракт на два сезона. По условиям договора, заработная плата датского футболиста вырастет с 1,2 до 1,5 миллиона евро в год.

Симон Кьяер выступает за «Милан» с января 2020 года. За полтора сезона датский защитник провёл за «россонери» 58 матчей. В них футболист отметился одним забитым голом и двумя результативными передачами на партнёров.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Симон Кьяер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Августа
12:42 · Италия. Серия А
​«Милан» повысит зарплату Кьяеру
10:52 · Англия. Премьер-лига
​«Интер» хочет заменить Лукаку форвардом «Манчестер Юнайтед» 1 слухи
09:34 · Англия. Премьер-лига
Лукаку пройдёт обследование для «Челси» до конца дня 1
09:30 · Италия. Серия А
Моуринью удалили в товарищеском матче, Шомуродов забил в дебютном матче за «Рому»
00:49 · Италия. Серия А
Аллегри подтвердил, что Дибала не отправится с «Ювентусом» на матч Кубка Гампера
07 Августа
22:19 · Италия. Серия А
В Италии распространяли ложные слухи о том, что «Интер» близится к банкротству
22:01 · Англия. Премьер-лига
Ромеро дал первое интервью в новом клубе
21:32 · Италия. Серия А
«Интер» и «Рома» раздумывают над обменом защитниками слухи
21:08 · Италия. Серия А
Лукаку попросил «Интер» более не рассчитывать на него
20:21 · Италия. Серия А
Джеко может стать заменой Лукаку в «Интере» слухи
19:03 · Италия. Серия А
Салемакерс: «Милан» стал ещё сильнее»
18:31 · Италия. Серия А
«Арсенал» не бросает попыток приобретения Мартинеса слухи
18:19 · Италия. Серия А
​Экс-игрок «Зенита» Эрнани перешёл в «Дженоа» официально
17:59 · Италия. Серия А
Милито предупредил «Интер», рассказав о силе главных конкурентов по чемпионату
17:39 · Англия. Премьер-лига
​Лукаку вернётся в «Челси» - клубы согласовали трансфер слухи
Все новости
Рекомендуем
 