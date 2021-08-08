​«Милан» повысит зарплату Кьяеру

Действующий контракт защитника Симона Кьяера рассчитан до конца июня 2022 года, и «Милан» уже сейчас работает над продлением трудового соглашения. Как сообщает на своих страницах La Gazzetta dello Sport, «россонери» предлагают Кьяеру контракт на два сезона. По условиям договора, заработная плата датского футболиста вырастет с 1,2 до 1,5 миллиона евро в год.

Симон Кьяер выступает за «Милан» с января 2020 года. За полтора сезона датский защитник провёл за «россонери» 58 матчей. В них футболист отметился одним забитым голом и двумя результативными передачами на партнёров.