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Италия. Серия А

Моуринью удалили в товарищеском матче, Шомуродов забил в дебютном матче за «Рому»

08 Августа 2021 • 09:30 Комментировать
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В рамках подготовки к новому сезону «Рома» в субботу проводила контрольный матч против «Бетиса». Несмотря на товарищеский статус, поединок получился зажигательным. Когда испанская команда повела в счёте [3:2], представители «волков» принялись спорить с арбитром, увидев в эпизоде с голом игру рукой. Как следствие, за споры красные карточки получили Лоренцо Пеллегрини и даже главный тренер римлян Жозе Моуринью.

Позже в составе «Ромы» были удалены ещё два футболиста. В игре 11 против 8 «Бетис» смог оформить разгром – 5:2.

Стоит сказать, что один из двух голов «Ромы» забил Элдор Шомуродов, который ранее выступал за «Ростов». Для Шомуродова это был дебют за римскую команду.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Бетис Жозе Моуринью Элдор Шомуродов
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