Итальянские «Интер» и «Рома» раздумывают над возможностью обмена правыми защитниками. Об этом сообщает Forza Italian Football.

По информации источника, речь идет об Алессандро Флоренци («Рома») и Данило д’Амброзио («Интер»). На обоих игроков их клубы не рассчитывают после приходов новых наставников, поэтому футболисты ищут смену прописки.

Алессандро Флоренци прошлый сезон провел в аренде в «ПСЖ», проведя 21 матч и забив 2 гола за парижан.

В свою очередь, Данило д’Амброзио отметился 3 голами в 19 матчах за «Интер» в прошлой кампании Серии А.

Новый сезон итальянского чемпионата стартует 21 августа.