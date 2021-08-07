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Италия. Серия А

«Интер» и «Рома» раздумывают над обменом защитниками слухи

07 Августа 2021 • 21:32 Комментировать
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Итальянские «Интер» и «Рома» раздумывают над возможностью обмена правыми защитниками. Об этом сообщает Forza Italian Football.

По информации источника, речь идет об Алессандро Флоренци («Рома») и Данило д’Амброзио («Интер»). На обоих игроков их клубы не рассчитывают после приходов новых наставников, поэтому футболисты ищут смену прописки.

Алессандро Флоренци прошлый сезон провел в аренде в «ПСЖ», проведя 21 матч и забив 2 гола за парижан.

В свою очередь, Данило д’Амброзио отметился 3 голами в 19 матчах за «Интер» в прошлой кампании Серии А.

Новый сезон итальянского чемпионата стартует 21 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Интер Милан Алессандро Флоренци Данило Д’Амброзио Трансферы футбола - лето 2021
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