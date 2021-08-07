Боснийский нападающий римской «Ромы» Эдин Джеко может стать заменой своему «коллеге по цеху» Ромелу Лукаку в миланском «Интере». Именитый бельгиец, скорее всего, окажется в «Челси». Об этом сообщил в своем «Твиттере» итальянский журналист Джанлуиджи Лонгари.

По сообщениям Лонгари, представители «Интера» начали переговоры по 35-летнему боснийцу.

Эдин Джеко выступает за «Рому» с 2016 года. Всего за клуб игрок провел 260 матчей во всех турнирах, отметившись 119 голами. Джеко даже носил капитанскую повязку «волков», однако в минувшей кампании лишился её из-за конфликта с уже бывшим наставником Паулу Фонсекой.