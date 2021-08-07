«Дженоа» официально объявил о переходе в свои ряды полузащитника Эрнани. Генуэзцы взяли 27-летнего футболиста в аренду у вылетевшей в Серию Б «Пармы» с обязательством выкупа при определённых условиях.

Эрнани российские футбольные фанаты помнят по выступлениям за «Зенит». Впрочем, за питерцев бразилец провёл только 37 матчей, в которых забил один гол и отдал два результативных паса на партнёров.

Первый матч сезона «Дженоа» проведёт 21 августа. В этот день команда будет играть на выезде против действующего чемпиона Серии А в лице «Интера».