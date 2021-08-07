Нандес не явился в «Кальяри» для выезда на матч предсезонной подготовки

Уругвайский полузащитник итальянского «Кальяри» Найтан Нандес не явился в расположение команды для выезда на остров Мальорку на товарищеский матч с одноименной местной командой. Об этом сообщает SportItalia.

Ранее игрока активно связывали с переходом в «Интер» в обмен на бельгийца Раджу Наингголана. Однако, в последний момент клуб из Сардинии свернул переговоры и потребовал за своего игрока 36 миллионов евро.

Найтан Нандес выступает за «Кальяри» с 2019 года. Всего футболист провел в футболке клуба 67 матчей в рамках итальянского первенства, отметившись 4 голами и 5 голевыми передачами.