Салемакерс – об Ибрагимовиче: «С ним непросто тренироваться»

Полузащитник «Милана» Алексис Салемакерс дал интервью Tuttosport, в котором рассказал о своем партнере по команде, шведском нападающем Златане Ибрагимовиче.

«С ним непросто тренироваться. У него бешеный менталитет. Он всегда подталкивает тебя вперед, выжимая из тебя максимум».

Также Салемакерс высказался о французском форварде Оливье Жиру, недавно присоединившемся к миланскому клубу:

«У них со Златаном одинаковая манера игры. Жиру выигрывал мундиаль и Лигу чемпионов, иметь игрока с таким опытом рядом с собой – очень хорошо. Такие футболисты могут научить выигрывать, они придают уверенности и веры в успех», - сказал Салемакерс.

В прошлом сезоне «Милан» с Салемакерсом и Ибрагимовичем в составе занял в таблице итальянского чемпионата, что впервые за много лет даст право команде выступить в Лиге чемпионов.