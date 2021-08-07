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Италия. Серия А

Салемакерс – об Ибрагимовиче: «С ним непросто тренироваться»

07 Августа 2021 • 17:18 Комментировать
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Полузащитник «Милана» Алексис Салемакерс дал интервью Tuttosport, в котором рассказал о своем партнере по команде, шведском нападающем Златане Ибрагимовиче.

«С ним непросто тренироваться. У него бешеный менталитет. Он всегда подталкивает тебя вперед, выжимая из тебя максимум».

Также Салемакерс высказался о французском форварде Оливье Жиру, недавно присоединившемся к миланскому клубу:

«У них со Златаном одинаковая манера игры. Жиру выигрывал мундиаль и Лигу чемпионов, иметь игрока с таким опытом рядом с собой – очень хорошо. Такие футболисты могут научить выигрывать, они придают уверенности и веры в успех», - сказал Салемакерс.

В прошлом сезоне «Милан» с Салемакерсом и Ибрагимовичем в составе занял в таблице итальянского чемпионата, что впервые за много лет даст право команде выступить в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович Оливье Жиру Алексис Салемакерс
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