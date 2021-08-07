«Милан» хочет снова арендовать защитника «Манчестер Юнайтед»

Итальянский «Милан» хочет повторно арендовать защитника «Манчестер Юнайтед» Диогу Далота, сообщает Mirror.

Наставник «россонери» Стефано Пиоли находится в поисках усиления линии обороны. Одним из вариантов является португальский защитник «Юнайтед», который прошлый сезон как раз провел на «Сан-Сиро». Англичане готовы снова отпустить игрока в аренду при условии, что итальянский клуб следующим летом выкупит его контракт.

В минувшем сезоне португальский защитник здорово проявил себя в составе «Милана». Он вышел на поле в 34 матчах, забил два мяча и сделал три голевые передачи.