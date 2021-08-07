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Италия. Серия А

«Милан» хочет снова арендовать защитника «Манчестер Юнайтед»

07 Августа 2021 • 00:13 Комментировать
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Итальянский «Милан» хочет повторно арендовать защитника «Манчестер Юнайтед» Диогу Далота, сообщает Mirror.

Наставник «россонери» Стефано Пиоли находится в поисках усиления линии обороны. Одним из вариантов является португальский защитник «Юнайтед», который прошлый сезон как раз провел на «Сан-Сиро». Англичане готовы снова отпустить игрока в аренду при условии, что итальянский клуб следующим летом выкупит его контракт.

В минувшем сезоне португальский защитник здорово проявил себя в составе «Милана». Он вышел на поле в 34 матчах, забил два мяча и сделал три голевые передачи.

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Милан Манчестер Юнайтед Диогу Далот Трансферы футбола - лето 2021
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