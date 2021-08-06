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Италия. Серия А

Тренер «Интера» по физподготовке поделился мнением о предстоящем сезоне

06 Августа 2021 • 23:09 Комментировать
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Фабио Риперт, новый тренер «Интера» по физподготовке, рассказал клубному каналу о том, чего он ждет от нового сезона.

Специалист, 12 лет отработавший вместе с главным тренером «нерадзурри» Симоне Индзаги, пояснил, что в миланском клубе им первым делом необходимо понять всю структуру и узнать футболистов. Риперт добавил, что игрокам в свою очередь предстоит познакомиться с тренировочными методами нового штаба, который должен будет создать благоприятную рабочую обстановку.

Также Риперт выразил надежду на то, что его усилия и усилия всей команды помогут «Интеру» добиться новых высот.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги Фабио Риперт
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