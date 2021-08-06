Тренер «Интера» по физподготовке поделился мнением о предстоящем сезоне

Фабио Риперт, новый тренер «Интера» по физподготовке, рассказал клубному каналу о том, чего он ждет от нового сезона.

Специалист, 12 лет отработавший вместе с главным тренером «нерадзурри» Симоне Индзаги, пояснил, что в миланском клубе им первым делом необходимо понять всю структуру и узнать футболистов. Риперт добавил, что игрокам в свою очередь предстоит познакомиться с тренировочными методами нового штаба, который должен будет создать благоприятную рабочую обстановку.

Также Риперт выразил надежду на то, что его усилия и усилия всей команды помогут «Интеру» добиться новых высот.