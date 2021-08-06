«Кальяри» отказался отдавать своего полузащитника в аренду «Интеру»

Итальянский «Кальяри» больше не готов отдать полузащитника Наитана Нандеса в аренду «Интеру», сообщает Football Italia.

Сейчас сардинцы примут только полноценное предложение о покупке игрока. Требуемая сумма - 36 миллионов евро. Такая перемена настроения руководства «Кальяри» связана с тем, что ранее они собирались обменять Нандеса на Раджу Наингголана. Однако переговоры с бельгийцем зашли в тупик, а недавно стало известно, что он может перебраться в турецкий «Бешикташ».

Наитан Нандес в прошлом сезоне Серии А провел 32 матча, забил два гола и сделал три результативные передачи.