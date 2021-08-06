Нападающий «Торино» может уйти в «Интер»

Нападающий итальянского «Торино» Андреа Белотти может перебраться в миланский «Интер», сообщает Football Italia.

Все зависит от того, перейдет ли в «Челси» Ромелу Лукаку. В таком случае «нерадзурри» собирались подписать главного кандидата на освободившееся место, коим являлся нападающий «Аталанты» Дуван Сапата. «Бергамаски» в свою очередь планировали заменить колумбийца либо Белотти, либо Тэмми Абрахамом из «Челси». Сейчас известно, что уже «Интер» всерьез рассматривает вариант с Белотти. Его контракт с «Торино» заканчивается через год, а трансферная стоимость равна 30 миллионам евро.

27-летний нападающий сборной Италии в прошедшем сезоне провел в Серии А 35 матчей и забил 13 голов.