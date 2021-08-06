Полузащитник «Аталанты» Йосип Иличич близок к переходу в «Милан», передаёт Football Italia.

Сообщается, что «Аталанта» готова отпустить Иличича в «Милан» на правах аренды с последующим правом выкупа. Ранее словенец выразил желание перейти в миланский клуб, но стороны не могли договориться по поводу суммы за трансфер, так как миланцы предлагали всего 3,5 миллионов евро. Однако сейчас команда из Бергамо готова пойти навстречу футболисту.

Напомним, что Иличич стал игроком «Аталанты» в 2017 году, перейдя из «Фиорентины» за 6,4 млн евро. За это время он провёл 149 матчей, в которых забил 56 голов и отдал 39 результативных передач.