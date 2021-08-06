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Италия. Серия А

«Ювентус» попытается вернуть Пьянича

06 Августа 2021 • 16:19 Комментировать
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Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич может вернуться в «Ювентус», передаёт Sport Mediaset. Сообщается, что туринцы не договорились с «Сассуоло» по поводу трансфера Мануэля Локателли и переключили своё внимание на боснийца.

Сам Пьянич хочет вернуться в Турин, чтобы снова поработать с Массимилиано Аллегри, который возглавил «Ювентус» этим летом. Помимо боснийца, руководство туринцев рассматривает также полузащитников «Челси» Тьемуэ Бакайоко и «Лилля» Ренату Саншеша.

Напомним, что Пьянич выступал за «Ювентус» с 2016 по 2020 год. В «Барселону» он перешёл за 60 миллионов евро.

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