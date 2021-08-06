Агент Дибалы встретится с руководством «Ювентуса», чтобы обсудить продление контракта

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала в ближайшее время может продлить контракт со своим действующим клубом, передаёт La Gazzetta dello Sport. Сообщается, что агент игрока завтра, 7 августа, встретится с руководством туринского клуба, чтобы обсудить будущее своего клиента.

По нынешнему контракту, который действует до июня 2022 года, аргентинец зарабатывает семь миллионов евро в год. Руководство «Ювентуса» хочет предложить нападающему зарплату в размере восьми миллионов евро в год и бонусы. Игрок отклонил такое предложение в прошлом году, однако сейчас он может изменить свое решение.

Напомним, что Дибала перешёл в «Ювентус» из «Палермо» в 2015 году за 40 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 20 матчей в Серии А, в которых он забил четыре гола и отдал три результативные передачи.