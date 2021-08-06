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Италия. Серия А

Агент Дибалы встретится с руководством «Ювентуса», чтобы обсудить продление контракта

06 Августа 2021 • 15:50 Комментировать
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Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала в ближайшее время может продлить контракт со своим действующим клубом, передаёт La Gazzetta dello Sport. Сообщается, что агент игрока завтра, 7 августа, встретится с руководством туринского клуба, чтобы обсудить будущее своего клиента.

По нынешнему контракту, который действует до июня 2022 года, аргентинец зарабатывает семь миллионов евро в год. Руководство «Ювентуса» хочет предложить нападающему зарплату в размере восьми миллионов евро в год и бонусы. Игрок отклонил такое предложение в прошлом году, однако сейчас он может изменить свое решение.

Напомним, что Дибала перешёл в «Ювентус» из «Палермо» в 2015 году за 40 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 20 матчей в Серии А, в которых он забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Пауло Дибала
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