Фанаты миланского «Интера» выразили недовольство новостью о возможной продаже ведущего нападающего команды Ромелу Лукаку в лондонский «Челси».

Как информирует Football-Italia, болельщики «нерадзурри» развесили плакат перед офисом клуба с надписью, адресованной президенту: «Чжан. время истекло».

Кроме того, некоторые из болельщиков оставили футболки команды перед офисом «Интера», таким образом выражая несогласие с трансферной политикой руководства.

Ранее сообщалось, что Лукаку договорился с «Челси» о пятилетнем контракте. Сумма трансфера оценивается в 130 миллионов евро.