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Италия. Серия А

Фанаты «Интера» выступили против продажи Лукаку фото

06 Августа 2021 • 10:21 Комментировать (2)
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Фанаты миланского «Интера» выразили недовольство новостью о возможной продаже ведущего нападающего команды Ромелу Лукаку в лондонский «Челси».

Как информирует Football-Italia, болельщики «нерадзурри» развесили плакат перед офисом клуба с надписью, адресованной президенту: «Чжан. время истекло».

Кроме того, некоторые из болельщиков оставили футболки команды перед офисом «Интера», таким образом выражая несогласие с трансферной политикой руководства.

Ранее сообщалось, что Лукаку договорился с «Челси» о пятилетнем контракте. Сумма трансфера оценивается в 130 миллионов евро.

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Интер Милан Ромелу Лукаку
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Ale10JUFC
06 Августа 2021 в 10:48
По моемому продажа Лукаку за 100+ млн (как говорят в сми) это очень даже неплохая сделка, условный Влахович заменит Лукаку спокойно, потому как в ЛЧ Лукаку никак нельзя назвать определяющим игру Интера игроком. А в серии А Влахович как минимум не хуже смотрится играя за Фиорентину, имея партнеров посильнее парень покажет больше своего нынешнего уровня.
Snk6565
06 Августа 2021 в 10:25
А фанаты Интера не хотят скинуться на 55 лямов евро, которые клуб до сих пор торчит МЮ за трансфер этого Буратино?))))
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