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Италия. Серия А

Бывший гендиректор «Интера»: «Продажа Лукаку – конец Suning в клубе»

05 Августа 2021 • 23:58 Комментировать
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Бывший генеральный директор «Интернационале» Эрнесто Паолилло предостерёг Стивена Чжана.

«Лукаку зарекомендовал себя на «Сан-Сиро» как ключевая фигура в составе «нерудзури». Вокруг него должна была строиться команда, возрождено былое величие «Интера». Согласие миланцев принять предложение «Челси» свидетельствует о том, что им достаточно одного Скудетто и они больше не хотят формировать великое будущее клуба.

Продажа Ромелу Лукаку станет началом конца Suning в клубе. Своими действиями они показали, что стремятся заработать как можно больше, только и всего», - приводит слова Паолилло TMW Radio.

Прежде реакцией на вероятный уход Лукаку поделился Массимо Моратти.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ромелу Лукаку
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