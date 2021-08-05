«Наполи» хочет арендовать полузащитника «Челси»

По информации Football Italia, «Наполи» надеется заполучить полузащитника «Челси» Тьемуа Бакайоко.

Прошлый сезон полузащитник как раз провел в составе неаполитанцев. Итальянский клуб рассчитывает, что «синие» отпустят француза в аренду еще на сезон. Вместе с «Наполи» Бакайоко интересуются «Милан» и «Фиорентина», но и они готовы лишь арендовать 27-летнего француза. «Челси» меж тем хотел бы продать игрока, контракт с которым заканчивается в июне следующего года. Ориентировочная цена - 20 миллионов евро.

Бакайоко перешел в лондонский клуб в 2017 году, но закрепиться в основе ему не удалось. Последние три сезона он провел в арендах в «Милане», «Монако» и «Наполи».