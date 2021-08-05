Экс-владелец «Интера» Моратти: «Владельцы клуба больше думают о деньгах или команде?»

Бывший владелец «Интера» Массимо Моратти прокомментировал возможный уход Ромелу Лукаку из миланского клуба. Ранее сообщалось, что бельгиец близок к переходу в «Челси» за 130 миллионов евро.

«Я не знаю всей ситуации, но думаю, что руководство клуба привлекает та сумму, которую они могут получить. Сохранение Лукаку в клубе означает наличие сильной команды, поэтому владельцы должны решить, что они хотят получить - деньги или конкурентоспособную команду. Я не знаю, в какой экономической ситуации сейчас находится клуб, но потерять Ромелу со спортивной точки зрения было бы огромным разочарованием», - цитирует Моратти Football Italia.

Напомним, что Лукаку выступал в составе «Челси» с 2011 по 2014 год. Сообщалось, что сам футболист хочет вернуться в лондонский клуб.